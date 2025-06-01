РЖД выплатит 2,2 млн рублей семьям погибших при ЧП в Брянской области

Фото: Максим Кокунин

Семьям пассажиров, погибших при обрушении моста в Брянской области, компания РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей. Также компанией будет организован бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших и госпитализированных, пишет «Интерфакс».

Пассажиры, находившиеся в поезде Климов — Москва во время ЧП, получат полное возмещение стоимости билетов и 20 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус». Кроме этого, пострадавшие могут рассчитывать на выплаты от страховой компании «СОГАЗ».

В «СОГАЗ» подтвердили, что будут оказывать помощь в оформлении заявлений на выплаты. Для получения компенсации пострадавшим нужно будет предоставить заявление и медицинские документы с подтверждением травм.

Напомним, что в ночь на 1 июня локомотив и вагоны поезда сошли с рельсов из-за подрыва моста. По предварительным данным, погибли семь человек, а 47, включая троих детей, получили травмы.



Анастасия Фартыгина