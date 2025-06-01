Семьям погибших в Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей

Фото: Динар Фатыхов

Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет выплачено по 1,5 млн рублей. Об этом заявил РИА «Новости» губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что пострадавшим с тяжелыми травмами выплатят 750 тыс. рублей, а тем, кто получил средние и легкие травмы, — 450 тыс. рублей. Также компания РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей семьям погибших при обрушении моста.



Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52.

Анастасия Фартыгина