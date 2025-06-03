РЖД рекомендует пассажирам ложиться головой к дверям после ЧП в Брянской области

Фото: Динар Фатыхов

После трагедии в Брянской области, где обрушение моста привело к крушению пассажирского поезда, РЖД выпустило рекомендации для пассажиров. Теперь проводники просят людей ложиться головой к дверям, а не к окнам, чтобы минимизировать риски в случае экстренной ситуации, сообщает РИА «Новости».

Эти рекомендации были озвучены в поезде, следовавшем по маршруту Климов — Москва. Проводница сообщила, что после инцидента для сотрудников РЖД провели дополнительный инструктаж.

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52.

Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит по 2,2 млн рублей.



Анастасия Фартыгина