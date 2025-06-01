В Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд: 7 погибших, более 30 пострадавших

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В Брянской области на пассажирский поезд, следовавший из Климово в Москву, обрушился пролет автомобильного моста. В результате крушения погибли семь человек, среди которых был машинист локомотива, а 33 человека получили травмы. Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, включая младенца, пишет ТАСС.

Катастрофа произошла 31 мая в 22.44 на перегоне Пильшино — Выгоничи, где трасса А-240 проходит над железнодорожными путями. По информации РЖД, мост обрушился в результате «незаконного вмешательства в работу транспорта», а обломки упали прямо на поезд.

На месте работают спасатели и медики. Специалисты МЧС разбирают поврежденные вагоны и ищут людей, которые могут требовать помощи. Пассажиров перевели на безопасное расстояние и разместили в Выгоничской школе. В регионе развернуто 180 спасателей и 60 единиц техники, а также организованы экстренные бригады скорой помощи.

Из-за аварии движение по дороге А-240 временно приостановлено. Объезд организован через поселок Выгоничи. Власти призывают граждан следить за актуальной информацией о происшествии через горячие линии РЖД и Минтранса.



Число пострадавших в результате подрыва моста в Брянской области выросло до 66 человек.

Анастасия Фартыгина