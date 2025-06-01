В Брянской области зафиксировали новый подрыв на железной дороге
В Брянской области произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52, пишет RT на русском.
После инцидента движение пригородных и пассажирских поездов на этом участке было приостановлено.
- В заявлении компании подчеркивается, что никто не пострадал.
Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.
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