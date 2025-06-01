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В Брянской области зафиксировали новый подрыв на железной дороге

12:35, 01.06.2025
В Брянской области зафиксировали новый подрыв на железной дороге
Фото: Руслан Ишмухаметов

В Брянской области произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52, пишет RT на русском.

После инцидента движение пригородных и пассажирских поездов на этом участке было приостановлено.

  • В заявлении компании подчеркивается, что никто не пострадал.

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Анастасия Фартыгина

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