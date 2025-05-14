Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле

Глава МИД Сергей Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее эту информацию распространил The Washington Post со ссылкой на источник из Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин пока не будет называть состав делегации.

Напомним, 11 мая Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий, начиная с 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции, ожидая прекращения огня с 12 мая.



Зеленский заявил, что 15 мая в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ожидать президента России Владимира Путина для переговоров о «безусловном прекращении огня».

Рената Валеева