Зеленский — о переговорах с Путиным: «Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась»

Фото: Максим Платонов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ожидать президента России Владимира Путина для переговоров о «безусловном прекращении огня».

— Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась,— передает его слова «Коммерсантъ».

Несмотря на действующий указ от октября 2022 года, запрещающий переговоры с Россией до тех пор, пока ее президентом остается Владимир Путин, Зеленский пояснил, что данный запрет не распространяется на него лично.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Решением Совета национальной безопасности и обороны я сделал так — и конституция об этом тоже говорит,— что именно я выполняю эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета Украины, никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал, — объяснил глава Украины.

На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, однако о планах личного посещения Турции не сообщалось.

Примечательно, что о готовности принять участие в переговорах заявил также президент США Дональд Трамп.

Рената Валеева