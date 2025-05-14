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Песков: Путин пока не огласит состав делегации для переговоров с Украиной

16:29, 14.05.2025
Песков: Путин пока не огласит состав делегации для переговоров с Украиной
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не будет объявлять состав российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле во время предстоящей пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Малайзии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

— Я не думаю. Мы все-таки сейчас занимаемся двусторонними российско-малазийскими отношениями, — сказал Песков, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу остается за главой государства.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий, начиная с 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции, ожидая прекращения огня с 12 мая.

Зеленский заявил, что 15 мая в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ожидать президента России Владимира Путина для переговоров о «безусловном прекращении огня».

Рената Валеева

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