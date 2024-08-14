«Не исключено, что что-то может измениться»: сдача входной группы парка им. Горького снова оказалась под угрозой

Фото: Реальное время

Опасения казанцев

Сроки сдачи крытого перехода, который является частью парка им. Горького в Казани, могут оказаться под угрозой срыва. Крыша перехода не построена, при этом объект планируется к сдаче ко дню города, 30 августа. Горожанин выразил беспокойство о том, что работы на площадке могут не успеть завершить к назначенному сроку.

— Входную группу парка Горького похоже не успевают к 30 августа, крыша перехода до сих пор еще не сделана, за две недели навряд ли успеют открыть! — написал в редакцию местный житель.

«Реальное время» обратилось в мэрию города с вопросом о том, остаются ли планы по срокам сдачи входной группы в силе. Там, ссылаясь на Комитет внешнего благоустройства, заверили — никаких изменений в графике нет. Помешать планам могут только погодные условия.

— Планируемый срок завершения по-прежнему 30 августа. По графику подрядной организации — должны успеть, но многое зависит от погодных условий. Не исключено, что что-то может измениться — мы обязательно сообщим дополнительно, — сообщили в пресс-службе.

Сроки сдвигают второй год

В июле 2023 года планировалось закрыть подземный пешеходный переход всего на 3 месяца. Это было необходимо для реконструкции входной группы в парк. Тогда остановку общественного транспорта перенесли на 300 метров, а после жалоб жителей там же организовали и наземный переход.

Работы по обновлению входной группы и установке остановочного павильона со стороны парка завершились еще в декабре прошлого года с месячной задержкой. Комитет внешнего благоустройства обещал сдать пешеходной переход сразу после этого. Однако позже сроки сдвинули на неопределенное время.

В конце месяца стало известно, что также планируется отремонтировать вход в подземный переход на противоположной парку стороне улицы. В связи с этим его закрытие продлили до лета 2024 года.



В феврале власти города заявляли, что работы закончатся 16 июня, а в марте сроки снова стали пересматриваться — «все работы планируется завершить летом».

В мае мэрия озвучила очередную точную дату открытия перехода — 30 августа.

Елизавета Пуншева