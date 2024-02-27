В Казани перенесут остановки возле парка им. Горького

Фото: Татьяна Демина

Общественный транспорт Казани будет останавливаться в других местах возле парка им. Горького. Как сообщает пресс-служба казанской мэрии, изменения вступят в силу в среду, 28 февраля.

Со стороны ГТРК «Корстон» пункт ожидания расположится на прежнем месте — под навесом у нового остановочного комплекса со стеклянными витражами. В этой зоне установят соответствующие дорожные знаки. Временный павильон, использовавшийся с начала реконструкции остановки до сегодняшнего дня, перенесут на противоположную сторону дороги.

Старый павильон, который находится с другой стороны, демонтируют. Две полосы движения рядом с ним перекроют. Временный павильон разместится приблизительно на 100 метров ближе к улице Карла Маркса.

Подземный переход полностью реконструируют. Будет выполнен полный демонтаж всего основания для устройства новой гидроизоляции. Срок окончания работ — 16 июня.

Подземный переход и остановку возле парка им. Горького закрыли в июне прошлого года в целях благоустройства территории. Остановки переместили в другие места.

Входная группа парка Горького в Казани занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. Работы по ее обновлению стартовали в апреле 2023 года.

На обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького направили 331,4 млн рублей. Дороже в Казани в этом году обошелся только велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, захватывающий находящийся возле нее полуостров — 337,9 млн рублей.



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