В парке имени Горького в Казани продолжается благоустройство входной группы

В парке имени Горького в Казани начались работы по обновлению входной группы. Рабочие приступили к демонтажу гранитной плитки возле мемориального комплекса. На ее месте появится новое покрытие, которое будет более шероховатым и безопасным.

Также будет обновлено ограждение, которое соединяет площадку с территорией стадиона «Трудовые резервы». Памятные сооружения — стела павшим за Советскую власть и памятник Неизвестному солдату — останутся без изменений.

Все работы планируется завершить летом.

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Нафиса Миннехузина