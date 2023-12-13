В Казани сдвинули сроки открытия пешеходного перехода у парка Горького

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани сдвинули сроки открытия подземного пешеходного перехода у входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.



— Работы на объекте ведутся, сроки немного сдвинулись. Об открытии сообщим позже, — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.

Подземный переход у парка Горького закрыли в июле этого года, чтобы благоустроить площадку перед общественным пространством. Его планировали открыть в начале декабря, затем сроки сдвинули на середину месяца.

После закрытия подземного перехода власти организовали наземный переход и установили временный светофор.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, в столице Татарстана завершили строительство остановочного павильона у входной группы парка Горького. С объекта убрали строительные леса. На павильоне также включили подсветку. Для ожидания общественного транспорта он еще не открыт.

Входная группа парка Горького в Казани занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. Ее начали обновлять в апреле 2023 года.

На обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького направили 331,4 млн рублей. Дороже в Казани в этом году обошелся только велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, захватывающий находящийся возле нее полуостров — 337,9 млн рублей.

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Маргарита Головатенко