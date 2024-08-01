Песков: Кремль прокомментирует обмен заключенными между Россией и США, возможно, сегодня

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль даст комментарий по поводу обмена заключенными с США. Это может произойти сегодня, пишет ТАСС.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, обмен 26 заключенными состоялся в аэропорту Анкары.

В нем участвовали осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза*, журналистка Алсу Курмашева*, осужденная за распространение фейков о российской армии, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.

