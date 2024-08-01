Гершкович и Уилан покидают Россию в рамках обмена заключенными
Американцы Эван Гершкович и Пол Уилан покидают Россию после обмена, организованного в рамках международного процесса, сообщает «РИА Новости».
Сделка включает участие нескольких стран. Ожидается, что детали обмена будут раскрыты позже.
- Эван Гершкович, журналист, был осужден на 16 лет за сбор секретной информации о деятельности «Уралвагонзавода» по заданию ЦРУ в марте 2023 года.
- Пол Уилан также получил 16 лет за попытку получить сведения от курсантов учебного заведения ФСБ. Эти дела вызвали широкий резонанс и обеспокоенность в международных кругах.
Адвокат осужденного за шпионаж Пола Уилана Ольга Карлова заявила, что у нее нет информации об обмене и она ждет сведений от его брата Дэвида.
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