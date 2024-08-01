Кара-Мурза* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США
Осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Напомним, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан уже покидают Россию после обмена, организованного в рамках международного процесса.
Справка
* Признан Минюстом иноагентом на территории РФ
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