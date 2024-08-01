Кара-Мурза* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США

Фото: Максим Платонов

Осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Напомним, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан уже покидают Россию после обмена, организованного в рамках международного процесса.

Рената Валеева