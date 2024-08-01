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Кара-Мурза* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США

15:51, 01.08.2024
Кара-Мурза* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США
Фото: Максим Платонов

Осужденный по делу о госизмене публицист Владимир Кара-Мурза* фигурирует в обмене заключенными между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Напомним, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан уже покидают Россию после обмена, организованного в рамках международного процесса.

Рената Валеева
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* Признан Минюстом иноагентом на территории РФ

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