На Игры БРИКС продали более 20% билетов

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что на Игры БРИКС продали более 20 тысяч билетов, что составляет 20% от их общего числа.

— Практически все билеты мы пустили в реализацию, — заявил министр.

В топе городов, купивших билеты, попали Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Также в топ лидеров оказались Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск.

— Такие показатели за месяц до мероприятия — это очень хорошо. Учитывая, что это новое мероприятие — весьма себе неплохо, — отметил министр спорта Татарстана.

Также Леонов посоветовал всем жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты до соревновательных объектов.

— Это один из основных вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться, особенно когда в Казани собирается большое количество гостей. Тем более что это июнь — самый разгар туристического сезона, — подытожил Леонов.

Министр спорта также рассказал, что лучшие спортсмены от республики представят Россию на предстоящих играх.

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