«Обеспечение безопасности — наш приоритет»: Владимир Леонов о предстоящих Играх БРИКС

Фото: Максим Платонов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подчеркнул, что к предстоящим Играм БРИКС большое внимание уделяется безопасности во время соревнований.



— Обеспечение безопасности — наш приоритет. Мы уделяем ему огромное количество сил, внимания и времени и надеемся, что мероприятие пройдет без инцидентов. У нас есть продуманный план и опыт, а также команда профессионалов, которые не первый год проводят крупнейшие мероприятия. Безопасность будет обеспечена на всех этапах, начиная с пересечения границы Российской Федерации, — отметил Леонов.

Также министр спорта Татарстана в рамках брифинга «О подготовке и проведении Международного мультиспортивного мероприятия «Игры стран БРИКС» рассказал о том, что церемония открытия соревнований будет только для участников.

— Из-за ограничений объекта проведения мы, к сожалению, не можем позвать гостей на церемонию открытия. В ней примут участие приглашенные спортсмены. Однако закрытие состоится одновременно с Сабантуем, поэтому мы приглашаем всех туда, — заявил он.



На предстоящие Игры БРИКС продали более 20 тысяч билетов, что составляет 20% от их общего числа, выпущенного в реализацию.