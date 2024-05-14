На Играх БРИКС разыграют более 380 комплектов наград по 29 видам спорта

Фото: Динар Фатыхов

На Играх БРИКС пройдут соревнования по 29 видам спорта на 18 спортивных объектах, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов в рамках брифинга «О подготовке и проведении Международного мультиспортивного мероприятия «Игры стран БРИКС».

Леонов отметил, что Игры БРИКС пройдут с 10 по 26 июня. Церемония открытия назначена на 12 июня, церемония закрытия пройдет 23 июня. В период до и после официальных игр пройдет заезд и выезд спортсменов и технических служб.

На сегодняшний день в заявке числятся более 5 тысяч участников из более чем 60 стран. Среди них разыграют более 380 комплектов наград.

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