Леонов: лучшие спортсмены Татарстана представят Россию на Играх БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в рамках брифинга «О подготовке и проведении Международного мультиспортивного мероприятия «Игры стран БРИКС» сообщил о том, что лучшие спортсмены от республики представят Россию на предстоящих играх.

— Ждем лучших спортсменов сборной России. В сборной страны обязательно будут представлены татарстанцы, — отметил Леонов.

Министр заявил, что список дисциплин, в рамках которых Россию представят представители Татарстана, довольно обширный:

бокс;

брейкинг;

борьба на поясах;

карате;

плавание;

самбо;

шахматы;

спортивная борьба;

прыжки в воду;

бадминтон.

На Играх БРИКС пройдут соревнования по 29 видам спорта на 18 спортивных объектах. В рамках этих дисциплин разыграют более 380 комплектов наград.

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