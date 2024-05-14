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Леонов: лучшие спортсмены Татарстана представят Россию на Играх БРИКС

10:33, 14.05.2024
Леонов: лучшие спортсмены Татарстана представят Россию на Играх БРИКС
Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в рамках брифинга «О подготовке и проведении Международного мультиспортивного мероприятия «Игры стран БРИКС» сообщил о том, что лучшие спортсмены от республики представят Россию на предстоящих играх.

— Ждем лучших спортсменов сборной России. В сборной страны обязательно будут представлены татарстанцы, — отметил Леонов.

Министр заявил, что список дисциплин, в рамках которых Россию представят представители Татарстана, довольно обширный:

  • бокс;
  • брейкинг;
  • борьба на поясах;
  • карате;
  • плавание;
  • самбо;
  • шахматы;
  • спортивная борьба;
  • прыжки в воду;
  • бадминтон.

На Играх БРИКС пройдут соревнования по 29 видам спорта на 18 спортивных объектах. В рамках этих дисциплин разыграют более 380 комплектов наград.

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