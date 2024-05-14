Леонов: лучшие спортсмены Татарстана представят Россию на Играх БРИКС
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в рамках брифинга «О подготовке и проведении Международного мультиспортивного мероприятия «Игры стран БРИКС» сообщил о том, что лучшие спортсмены от республики представят Россию на предстоящих играх.
— Ждем лучших спортсменов сборной России. В сборной страны обязательно будут представлены татарстанцы, — отметил Леонов.
Министр заявил, что список дисциплин, в рамках которых Россию представят представители Татарстана, довольно обширный:
- бокс;
- брейкинг;
- борьба на поясах;
- карате;
- плавание;
- самбо;
- шахматы;
- спортивная борьба;
- прыжки в воду;
- бадминтон.
На Играх БРИКС пройдут соревнования по 29 видам спорта на 18 спортивных объектах. В рамках этих дисциплин разыграют более 380 комплектов наград.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Спорт Татарстан