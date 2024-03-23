РФС вслед за ВХЛ отменяет спортивные мероприятия

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз вслед за Высшей хоккейной лигой отменил на неопределенный срок спортивные мероприятия. Таким образом, отменился матч между челнинским «КАМАЗом» и красноярским «Енисеем», который должен был пройти сегодня, 23 марта, сообщает «Челны-биз».

Своим комментарием поделился мэр Набережных Челнов:

— «КАМАЗ» набрал хороший ход. Конечно, ребята настраивались на этот матч, хотели победить. Но вы знаете, что произошло. Ни в каком формате игры сегодня не будет. Скорбим и соболезнуем... Большое горе. Глава республики выпустил распоряжение об отмене всех массовых мероприятий 23 марта, и мы выполняем этот указ, — поделился Наиль Магдеев.

Ранее стало известно, что Высшая хоккейная лига перенесла матчи плей-офф Кубка Петрова. Кроме того, многие регионы отменили массовые мероприятия после теракта в Москве в «Крокус Сити Холл».

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Олег Исаков