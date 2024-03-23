Матчи ВХЛ перенесли на поздний срок

Шестые матчи серий 1/4 финала Кубка Петрова между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск), а также «Нефтяник» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган), которые должны были состояться 23 марта, перенесены на более поздний срок. О времени и месте проведения шестых и седьмых матчей серий будет сообщено дополнительно.

Высшая хоккейная лига России вынесла данное решение после отмены всех массовых мероприятий в регионах страны.

Напомним, альметьевский «Нефтяник» ведет в серии с курганским «Зауральем» 3:2. Подопечные Артема Анисимова в шаге от выхода в полуфинал Кубка Петрова. В прошлом матче татарстанцы на гостевом льду уступили сопернику со счетом 4:2.

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Олег Исаков