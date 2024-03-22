Регионы отменяют массовые мероприятия в связи с терактом в «Крокусе»

Завтра в Казани ожидаются два концерта — выступление Гузель Уразовой и рок-группы Neverlove, представление в цирке, stand-up шоу и спектакль «Фальшивая нота» в культурном центре «Сайдаш».

Информация об их отмене после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве не поступала.

Раннее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Также общественные мероприятия отменили в Республике Крым и Курске.

По информации РИА новости, в Ленобласти также отменили проведение развлекательных мероприятий до особого распоряжения. Такое же решение приняли в Вологодской области

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Олег Исаков, Артем Гафаров