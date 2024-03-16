Казанский репетитор: родители проявляют к ЕГЭ больше интереса, чем школьники

Фото: Максим Платонов

О том, что родители выпускников школ проявляют к сдаче ЕГЭ больший интерес, чем дети, пришла в разговоре с «Реальным временем» репетитор по истории и обществознанию из Казани Алина Газизуллина. В разговоре с нашим корреспондентом она поделилась своим мнением о современном поколении старшеклассников, многие из которых будут сдавать Единый госэкзамен уже через два месяца.

По словам репетитора, школьники, которых она готовит к экзамену, выбирают для изучения в вузах большое количество разнообразных специальностей. Самые популярные из них с набором истории и обществознания, разумеется, юриспруденция, экономика, психология и лингвистика. Хотя есть и абитуриенты, желающие получить IT-образование.

При этом она отмечает, что в общем интерес старшеклассников к сдаче экзамена заметно снизился. И порой родители проявляют к подготовке к ЕГЭ больший интерес, нежели их дети. Проявляется это в частых вопросах о том, на какой стадии идет подготовка, учит ли ребенок изучаемый материал и каковы шансы по поступление в университет.

Снижение интереса к ЕГЭ у детей объясняется тем, что в приоритете у абитуриентов все чаще появляются материальные блага и материальные ценности: деньги, дорогие аксессуары, жилье, автомобиль. Старшеклассники полагают, что все это можно получить и без учебы в университете, рассказывает Алина Газизуллина. Возможно, этим объясняется, что по итогам прошлого года средние результаты ЕГЭ в Казани оказались ниже республиканских значений.

При этом процент обучающихся, которые добросовестно подходят к изучению предметов, все же высок, отмечает Газизуллина.

— Многие находят перспективы в программах «обучение по обмену», учащиеся пробуют себя в общественных движениях, где необходимо знать предмет обществознание. Государство создает условия для большего изучения истории и краеведения с помощью научных конференций, — рассказала она.

Те подростки, которые стремятся получить высшее образование, отдают предпочтение вузам Москвы и Санкт-Петербурга, а не Казани. Педагог объяснила это устаревшей и потерявшей связью с реальностью учебной программой и из года в год повторяющимися дисциплинами в казанских университетах. Она же отмечает, что в московские и питерские вузы бывает легче поступить. В приоритете у абитуриентов МГУ и СПбГУ.

При этом 61% жителей Казани негативно оценивают Единый государственный экзамен и считают, что его надо отменить. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Экзамены же, по словам репетитора, в этом году стали сложнее. По ее словам, усложнились сами задания, в них появилось больше детализации, усложнились критерии оценивания. При этом проходной балл в желаемые выпускниками вузы превышает 265 — в сумме по трем предметам — из максимально возможных 300.

К одному из главных нововведений в ЕГЭ этого года — возможности пересдать один из экзаменов — Алина Газизуллина относится положительно. По ее словам, это дополнительная возможность поступить в вузы для тех, кто не справился с экзаменом из-за сильного давления и стресса.

Среди старшеклассников, 700 тысяч из которых в этом году будут сдавать экзамен, мнение такое же. Большинство выпускников считает, что возможность пересдать ЕГЭ им точно понадобится. В Татарстане это право распространится на 17 тысяч выпускников, которые будут писать Единый государственный экзамен в 2024 году. А о том, как сохранить здоровье школьника при подготовке к ЕГЭ, можно узнать в эфире «Реального времени».

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Артем Гафаров