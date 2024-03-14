Большинство старшеклассников считают, что им понадобится пересдача ЕГЭ

Более половины учеников 10 и 11 классов (56%) считают, что им потребуется пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), такие данные «Газете.Ru» предоставило исследование образовательной компании MAXIMUM Education.

О внесенном в Госдуму законопроекте, позволяющем пересдавать ЕГЭ, знают 93% учеников 10—11 классов и 68% учеников 5—9 классов. Если среди учащихся средней школы необходимость пересдачи ЕГЭ допускают только 36% учеников, то среди старшеклассников эта доля уже 56%.

В MAXIMUM Education также отмечают, что введение возможности пересдать ЕГЭ может снизить уровень волнения среди школьников. Без пересдачи большинство старшеклассников (52%) оценивают свое напряжение от экзаменов как повышенное или высокое, но при наличии такой возможности эта доля снижается более чем вдвое — до 22%. Примечательно, что учащиеся 5—9 классов волнуются из-за ЕГЭ даже больше, чем ученики 10—11 классов.

Чаще всего старшеклассники отвечали, что им может понадобиться пересдача химии и биологии, а наиболее уверены они в своих знаниях по информатике, географии и литературе. А вот 5—9 классы больше всего переживают за базовую математику и русский язык, а более всего уверены в обществознании.

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Нафиса Миннехузина