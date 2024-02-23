В этом году ЕГЭ сдадут около 700 тысяч человек

На Всероссийском совещании для руководителей региональных органов управления образования 21 февраля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что на ЕГЭ-2024 зарегистрировалось около 700 тысяч человек.

Он отметил, что в 2024 году для выпускников из новых регионов России, а также для тех, кто обучается за рубежом, обучение было прервано. А для выпускников из приграничных с Украиной территорий будет сохранен особый формат проведения экзаменов. Анзор Музаев резюмировал, что необходимо провести экзамены спокойно, качественно, без сбоев и нарушений.

Экзамены пройдут во всех регионах России и в 54 странах за рубежом, будет организовано более 5,5 тысячи экзаменационных пунктов. Глава ведомства порекомендовал всем субъектам принять участие в апробации ЕГЭ, она пройдет 5 марта.

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Разиль Самигуллин