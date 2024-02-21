Владимир Путин прибыл в Казань

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Глава государства проведет несколько двусторонних встреч с коллегами. Российский лидер уже посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова.



Как сообщают «Известия», Владимиру Путину показали новые модели ракетоносцев. Его сопровождают раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Минобороны страны Сергей Шойгу, руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и другие.

Как сообщает «РИА Новости», Владимир Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Рустам Минниханов встречает Владимира Путина. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент России посетит церемонию открытия «Игр будущего». На ней будут присутствовать главы государств Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров. В открытии примут участие делегации из 18 стран, включая представителей Китая, Индонезии, Кубы, КНДР, ОАЭ и других стран.



Церемония открытия пройдет в одном из павильонов «Казань Экспо». Она стартует в 19.00. Программа начнется с представления каждой из 21 дисциплины, которые разделены на пять направлений: «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Скорость» и «Технологии». За ними последуют парад спортсменов и официальная часть с речами лидеров.

Впервые Владимир Путин посетил Казань в качестве президента в марте 2000 года. Последний визит главы государства в столицу Татарстана состоялся в 2019 году: летом глава государства принял участие в церемонии закрытия мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan — 2019.

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