Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под стражей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Елены Блиновской. «Королева марафонов» будет находиться в СИЗО до 26 апреля.

— Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и оставил постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22.01.2024 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блиновской Елены Олеговны без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее блогеру была избрана более мягкая мера пресечения — домашний арест. Однако, по мнению следствия, она неоднократно нарушала условия домашнего ареста. По этой причине 22 января Елену Блиновскую поместили в следственный изолятор в Москве. Суд решил, что домашний арест не обеспечивал надлежащих условий для проведения следствия, и поместил блогера в СИЗО №6, которое является одним из крупнейших в столице.



Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.

В начале мая банковские счета блогера арестовали по делу о неуплате налогов. После этого Елена Блиновская выплатила 10 из более чем 918 млн рублей. Были арестованы 35 ее счетов в иностранных банках. В июле в отношении блогера суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых столичная элитная квартира. В августе по делу Блиновской Пресненский суд Москвы арестовал 12 счетов в нескольких банках, четыре элитные иномарки и мотоцикл, за этим последовал арест имущества и счетов компаний на 64 млрд рублей.



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Айрат Назипов