По делу блогера Елены Блиновской арестовали 21 объект недвижимости

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео YouTube.com/Осторожно: Собчак

В отношении блогера Елены Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов московский суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых столичная элитная квартира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Пресненского суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской наложены обеспечительные меры на 21 помещение, расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также на два машино-места, — подчеркнули в пресс-службе.

Решение об аресте помещений обжаловали, но в силу еще не вступило.

realnoevremya.ru

Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране ее имущества.

В начале мая банковские счета блогера арестовали в рамках дела о неуплате налогов, после чего Блиновская выплатила 10 из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов. В мае арестовали 35 счетов в иностранных банках.

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Елизавета Пуншева