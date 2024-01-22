Блогера Елену Блиновскую отправили в московское СИЗО

Сегодня популярный блогер и предприниматель Елена Блиновская была помещена в следственный изолятор в Москве.



Суд решил, что домашний арест не обеспечивал надлежащих условий для проведения следствия и поместил блогера в СИЗО №6, которое является одним из крупнейших в Москве.

Сегодня суд изменил Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.



Блогеру было предъявлено два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

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Маргарита Головатенко