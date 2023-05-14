Елена Блиновская выплатила в рамках уголовного дела 10 из 918 миллионов рублей

Фото: youtube.com/Осторожно Собчак

Основатель проекта «Марафон желаний», блогер Елена Блиновская в рамках уголовного дела выплатила всего лишь 10 из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов. Об этом в ТАСС сообщил глава Следственного комитета Росии Александр Бастрыкин.



— Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей, — отметил он.

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране ее имущества.

В начале мая ее банковские счета арестовали в рамках дела о неуплате налогов.

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Елизавета Пуншева