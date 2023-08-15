По делу блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

По делу блогера Елены Блиновской арестовали имущество и счета компаний на 64 млрд рублей, сообщила ТАСС адвокат Наталья Сальникова. Она уточнила, что большинство компаний не принадлежат ее подзащитной и не имеют отношения к уголовному делу.



По ее словам, на специальный налоговый счет Блиновской к настоящему времени зачислены порядка 55 млн рублей в счет погашения вменяемых ей 918 млн рублей неуплаченного налога. Следствие еще не установило размер ущерба по делу блогера и ее мужа.

Адвокат отметила, что арестованное имущество «несоразмерно вменяемому ущербу». Сейчас ожидается налоговая экспертиза, которая до сих пор не назначена.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.

В начале мая банковские счета блогера арестовали по делу о неуплате налогов. После этого Елена Блиновская выплатила 10 из более чем 918 млн рублей. Были арестованы 35 ее счетов в иностранных банках. В июле в отношении блогера суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых столичная элитная квартира. В августе по делу Блиновской Пресненский суд Москвы арестовал 12 счетов в нескольких банках, четыре элитные иномарки и мотоцикл.

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Маргарита Головатенко