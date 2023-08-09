Суд в Москве арестовал по делу Блиновской счета и четыре элитных авто

По уголовному делу о неуплате российским блогером Еленой Блиновской и ее супругом около 1 млрд рублей налогов Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 12 счетов в нескольких банках, арестовал четыре элитные иномарки и мотоцикл, а также моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям. Об этом сообщает ТАСС.



Арест на 12 банковских счетов наложен до 26 октября. Арестованы автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Арест наложен на 54 расчетных счета таких компаний, как «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари мечту», «Нембус», «Аквакультура-Хибины», «ДОГ Осьминог», «Ветер», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «ГУФО», «Океан Молодости» и «Праймфуд». Из открытых источников следует, что расчетные счета половины компаний принадлежат супругу Елены Блиновской: ежегодная выручка от них составляет более полумиллиарда рублей.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле, за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налоги за 2019—2021 годы. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране ее имущества.

В начале мая банковские счета блогера арестовали по делу о неуплате налогов. После этого Елена Блиновская выплатила 10 из более чем 918 млн рублей. В мае арестовали 35 ее счетов в иностранных банках. В июле в отношении блогера по уголовному делу о неуплате налогов московский суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых столичная элитная квартира.

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Маргарита Головатенко