В Казанской школе открыли первый в Татарстане комплекс, где дети с ОВЗ смогут заниматься спортом

Фото: взято realnoevremya.ru с kzn.ru

На базе школы №49 в Казани открыли спортивный комплекс, который смогут посещать в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Это первый в Татарстане школьный комплекс, где дети с ОВЗ могут заниматься спортом, а еще учиться фехтованию, голболу и танцам на колясках, сообщили в мэрии города.

В первую половину дня в спорткомплексе будут проходить тренировки по флорболу, волейболу и баскетболу для учащихся школы №49. Уже после двух часов дня спортобъект будет функционировать в качестве учреждения дополнительного образования.

— Мы несколько лет назад встречались с мамами детей с ОВЗ, они и рассказали нам, что возле школы №49 очень много ребят с различными нозологиями. Поэтому мы приняли решение построить спортивный комплекс именно здесь, — сказал мэр города Ильсур Метшин, пообещав приобрести коляски для танцоров.

взято realnoevremya.ru с kzn.ru

На территории школы №49 ранее открывали досуговый центр «МастерОК» для детей с ОВЗ и ФОКОТ.

В Татарстане насчитывается 31 340 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, большая часть из которых — дошкольного возраста.

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Маргарита Головатенко