На капремонт казанских школ и детсадов направят почти 50 млн рублей
В Казани капитально отремонтируют сразу девять образовательных учреждений. На ремонт школ, гимназий и детских садов выделят 49,9 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».
Отремонтировать нужно следующие объекты:
- МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 383 Егоза» на ул. Зорге, 46а — 15 млн рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов им. Р.Г. Хасановой» на ул. Качалова, 107 — 9,9 млн рублей;
- МБУДО «Детская музыкальная школа №19» на ул. Кирпичникова, 12 — 9,9 млн рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» на ул. Хади Такташа, 81 — 6,4 млн рублей;
- МАДОУ «Детский сад № 171 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» на ул.Советской, 29 — 2 млн рублей;
- МБОУ «Татаро-английская гимназия №16» на ул. Дубравной, 51а — 1,9 млн рублей;
- МБОУ «Гимназия №5» на ул. Котовского, 2 — 1,7 млн рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка» на ул. Мусина, 32 — 1,4 млн рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» на ул.Амирхана, 28а — 1,2 млн рублей.
Работы нужно завершить до 1 декабря 2024 года.
Напомним, «Главстрой Татарстана» намерен выделить почти 4 миллиарда на строительство школ в Татарстане. Две из них появятся в Казани, остальные в Лаишевском и Высокогорском районах республики.
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