В Казани при школе №130 открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Московском районе Казани при школе №130 имени Героя РФ майора С.А. Ашихмина открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Там дети и подростки смогут заниматься футболом, баскетболом, легкой атлетикой и выполнять силовые упражнения.

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием (30х60 метров), баскетбольную площадку, беговые дорожки, оборудование для стритбола и воркаута. Заниматься на его территории могут как ученики школы №130 и воспитанники футбольного клуба «Смена», так и жители расположенных рядом домов.

Новый комплекс построили по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В Казани уже есть два таких объекта — у гимназии №21 Приволжского района и у гимназии №90 Советского района.

Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что в этом году в городе откроют четыре универсальные площадки. В общей сложности за последние 8 лет появилось 122 таких объекта.

Фото: kzn.ru

Сегодня на территории нового физкультурно-оздоровительного комплекса прошел товарищеский матч. В футбол сыграли ученики школ №130 и №70, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, республиканская программа по строительству универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений реализуется с 2013 года. До 2020 года в Казани построили и ввели в эксплуатацию 118 спортивных площадок на сумму более 299 млн рублей.



Татьяна Демина