На ремонт почти 70 школ Татарстана направят без малого 4 миллиарда рублей

Почти 70 школ за без малого 4 миллиарда

В этом году в Татарстане продолжат ремонтировать школы. Только с начала 2022-го Главное инвестиционно-строительное управление РТ разместило тендеры на 3,82 миллиарда рублей. Финансировать обновление школ планируется из республиканского бюджета.

Школы отремонтируют в городах, в том числе в Казани, Нижнекамске и Зеленодольске, поселках городского типа, селах и деревнях Татарстана. Работы пройдут в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Дрожжановском, Нижнекамском, Зеленодольском, Спасском, Мамадышском, Кайбицком, Кукморском, Рыбно-Слободском, Лаишевском, Ютазинском, Мензелинском и Менделеевском, Новошешминском, Черемшанском и Нурлатском районах.

Всего в списке 69 школ. Самое большое количество — 14 — отремонтируют в Альметьевске и районе. В то же время в Арском, Бавлинском, Кайбицком, Муслюмовском и Лаишевском районах обновят всего по одному объекту.



Работы необходимо завершить уже в этом году. Заказчик требует сдать отремонтированные объекты к 30 ноября.

Только с начала 2022-го ГИСУ РТ разместило тендеры на 3,82 миллиарда рублей. Фото rt.rbc.ru

567 миллионов уйдут в Альметьевский район

На 14 школ Альметьевского района Татарстана и его районного центра направят в общей сложности 567 миллионов рублей. Это самая большая сумма на один муниципалитет. Из нее больше половины — 315,3 миллиона — выделено непосредственно на ремонт школ Альметьевска.

Так, в этом году в нефтяной столице Татарстана планируется провести ремонт следующих образовательных объектов:

школа №21 — образовательный центр «Дай 5» по ул. Гафиатуллина, 28;

школа №17 по ул. Шевченко, 82;

школа №12 по ул. М. Джалиля, 41;

школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов по ул. Лермонтова, 14;

школа №1 им. М.К. Тагирова;

лицей №2 по проспекту Строителей, 14;

школа №3 по ул. 8 Марта, 30;

школа в микрорайоне Урсала, по ул. Бахорина, 120а.

В Альметьевском районе в 2022 году ремонт пройдет в шести школах в разных населенных пунктах. Работы запланированы в:

Калейкинской школе с углубленным изучением отдельных предметов в селе Калейкино;

Кульшариповской школе в селе Кульшарипово;

Старомихайловской школе в деревне Ирекле;

Миннибаевской школе в селе Миннибаево;

Маметьевской школе в селе Маметьево;

Кичуйской школе в селе Кичуй.

Всего в списке 69 школ. Фото kzn.ru

В Казани обновят три школы за 211 миллионов

В списке на ремонт всего три казанских образовательных учреждения — лицей №131, гимназия №18 и школа №173. В общей сложности на них выделено почти 211 миллионов рублей.

Дороже всего обойдется ремонт школы №173, что расположена на ул. Мира, 2а, — в 101,2 миллиона рублей. Обновить намерены кровлю и фасад. В здании также заменят окна, двери, установят систему вентиляции, кондиционирования. Кроме того, работы затронут водопровод и канализацию.

Самый бюджетный ремонт проведут в лицее №131 на ул. Бутлерова, 54 — на него предусмотрено более 32 миллионов. На ремонт в гимназии №18, которая расположена на ул. Кул Гали, 13, потратят 77,25 миллиона рублей.

Самый бюджетный ремонт проведут в лицее №131 на ул. Бутлерова, 54 — на него предусмотрено более 32 миллионов. Фото tatarstan.ru

Ремонт доберется и до Нижнекамска, и до Зеленодольска

Сразу 540 миллионов рублей направят на ремонт школ в Нижнекамске и Нижнекамском районе. Всего на эту сумму планируется обновить семь зданий, из которых четыре располагаются непосредственно в городе.

Так, в Нижнекамске в этом году отремонтируют здания школы-интерната «Надежда» на ул. Баки Урманче за 69,75 миллиона рублей и на проспекте Строителей за 77,7 миллиона рублей. Самые большие суммы выделяются на ремонт средних образовательных школ города. Так, работы в СОШ №26 обойдутся более чем в 101,7 миллиона, а в СОШ №28 — в 101,5 миллиона.

Еще три школы отремонтируют в Нижнекамском районе. В поселке Красный Ключ обновят Красноключинскую СОШ за 81,15 миллиона рублей, в селе Верхние Челны — Верхнечелнинскую СОШ за 54,9 миллиона, а в селе Кармалы — Кармалинскую СОШ за 51,2 миллиона.



В Зеленодольске в этом году ремонт ждет гимназию №5 на ул. Гоголя. Направят на ее обновление из республиканского бюджета более 127,87 миллиона рублей. А в Зеленодольском районе отремонтировать намерены Васильевскую СОШ №2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева. Обойдутся работы лишь на несколько миллионов дешевле, чем в гимназии №5, — 124,66 миллиона.

В Зеленодольске в этом году ремонт ждет гимназию №5 на ул. Гоголя. Фото yandex.ru

Районные школы ждут преображения за миллионы

За чуть более чем 1,6 миллиона рублей планируют реализовать мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в Апастовской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов. В Арске в этом году отремонтируют Арскую детскую школу искусств. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 19,9 миллиона рублей.



В Бавлинском районе Татарстана ремонт ждет Покровско-Урустамакскую среднюю общеобразовательную школу в одноименном селе. Затраты на ее обновление составят 1,27 миллиона рублей. В Кайбицком районе за 64,1 миллиона отремонтируют Старотябердинскую СОШ имени М.К. Кузьмина в селе Старое Тябердино.

Рыбно-Слободскую гимназию №1, расположенную в поселке городского типа Рыбная Слобода, по ул. Ленина, 42б, отремонтируют за 39,2 миллиона рублей, Салауз-Муханскую ООШ в деревне Салауз-Мухан Муслюмовского района — за 29 миллионов. А ремонт Кирбинской средней общеобразовательной школы в Лаишевском районе оценили вдвое дороже работ в Рыбно-Слободской гимназии №1 — в 79,3 миллиона рублей.



Фото kzn.ru

В остальных муниципалитетах Татарстана ремонт пройдет сразу в нескольких школах. «Реальное время публикует их список:



Спасский район РТ — 151,9 миллиона

БСОШ №1 в Болгаре — 70 миллионов;

Трехозерская СОШ в селе Три Озера — 81,87 миллиона.

Алексеевский район — 141,5 миллиона

Ялкынская ООШ в деревне Ялкын — 77,388 миллиона;

Реченская ООШ в селе Речное — 64,1 миллиона.

Агрызский район — 125 миллионов

СОШ №2 и СОШ №3 имени Тази Гиззата в Агрызе — 70 и 22,2 миллиона соответственно;

Кучуковская СОШ в селе Нижнее Кучуково — 32,8 миллиона.

Мамадышский район — 180,4 миллиона



Дюсьметьевская СОШ в селе Дюсьметьево — 57 миллионов;

Кемеш-Кульская ООШ в селе Кемеш-Куль — 57 миллионов;

Кляушская СОШ в селе Кляуш — 66,2 миллиона.

Кукморский — 171,4 миллиона



Кукморская средняя школа № 3 в г. Кукморе — 61,1 миллиона;

Кукморская средняя школа № 3 в г. Кукморе — 61,1 миллиона; Нырьинская средняя школа в селе Нырья — 110,3 миллиона.

Ютазинский район — 274,8 миллиона

Уруссинская средняя общеобразовательная школа №3 в пгт. Уруссу — 68 миллионов;

Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в пгт. Уруссу — 48,6 миллиона;

Каразерикская СОШ им. Г. Вильданова в селе Старый Каразерик — 60,2 миллиона;

Старо-Уруссинская СОШ в селе Старые Уруссу — 47,8 миллиона;

Дым-Тамакская ООШ в селе Дым-Тамак — 50 миллионов.

Мензелинский район — 85 миллионов

Верхнетакерменская ООШ имени Габделхая Сабитова в селе Верхний Такермен — 33,4 миллиона;

Николаевская ООШ в селе Николаевка — 29 миллионов.



Нурлатский район — 253,4 миллиона

СОШ №1 в Нурлате — 65,4 миллиона.

Нурлатская гимназия им. М.Е. Сергеева в Нурлате — 25,7 миллиона;

Мамыковская СОШ в селе Мамыково — 54,7 миллиона;

Тимерликовская ООШ им. Героя Советского Союза Козлова Н.А. в селе Чувашский Тимерлек — 42,7 миллиона.

Якушкинская СОШ в селе Якушкино — 64,8 миллиона.

Новошешминский район — 151,4 миллиона

Утяшкинская ООШ в селе Татарское Утяшкино — 60,68 миллиона;

Екатерининская ООШ в селе Слобода Екатерининская — 38,3 миллиона;

Архангельская ООШ в селе Слобода Архангельская— 52,4 миллиона.

Черемшанский район — 127 миллионов

Черемшанский лицей в селе Черемшан — 83 миллиона;

Шешминская ООШ в селе Шешминская Крепость — 44,12 миллиона.

Апастовский район — 286,1 миллиона

Среднебалтаевская ООШ имени Героя Советского Союза Абзалова Рема Абзаловича в селе Среднее Балтаево — 49,6 миллиона рублей;

Сатламышевская ООШ в селе Сатламышево — 45,15 миллиона;

Деушевская ООШ в селе Деушево — 48,4 миллиона;

Чуру-Барышевская ООШ в селе Чуру-Барышево — 78,6 миллиона;

Староюмралинская СОШ в селе Старый Юмралы — 64,3 миллиона.

Дрожжановский — 74,6 миллиона

Староишлинская СОШ в селе Старые Ишли — 41,7 миллиона;

Марсовская СОШ в селе Нижний Каракитан — почти 33 миллиона.



Татьяна Демина