На ремонт почти 70 школ Татарстана направят без малого 4 миллиарда рублей
Почти 70 школ за без малого 4 миллиарда
В этом году в Татарстане продолжат ремонтировать школы. Только с начала 2022-го Главное инвестиционно-строительное управление РТ разместило тендеры на 3,82 миллиарда рублей. Финансировать обновление школ планируется из республиканского бюджета.
Школы отремонтируют в городах, в том числе в Казани, Нижнекамске и Зеленодольске, поселках городского типа, селах и деревнях Татарстана. Работы пройдут в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Дрожжановском, Нижнекамском, Зеленодольском, Спасском, Мамадышском, Кайбицком, Кукморском, Рыбно-Слободском, Лаишевском, Ютазинском, Мензелинском и Менделеевском, Новошешминском, Черемшанском и Нурлатском районах.
Всего в списке 69 школ. Самое большое количество — 14 — отремонтируют в Альметьевске и районе. В то же время в Арском, Бавлинском, Кайбицком, Муслюмовском и Лаишевском районах обновят всего по одному объекту.
Работы необходимо завершить уже в этом году. Заказчик требует сдать отремонтированные объекты к 30 ноября.
567 миллионов уйдут в Альметьевский район
На 14 школ Альметьевского района Татарстана и его районного центра направят в общей сложности 567 миллионов рублей. Это самая большая сумма на один муниципалитет. Из нее больше половины — 315,3 миллиона — выделено непосредственно на ремонт школ Альметьевска.
Так, в этом году в нефтяной столице Татарстана планируется провести ремонт следующих образовательных объектов:
- школа №21 — образовательный центр «Дай 5» по ул. Гафиатуллина, 28;
- школа №17 по ул. Шевченко, 82;
- школа №12 по ул. М. Джалиля, 41;
- школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов по ул. Лермонтова, 14;
- школа №1 им. М.К. Тагирова;
- лицей №2 по проспекту Строителей, 14;
- школа №3 по ул. 8 Марта, 30;
- школа в микрорайоне Урсала, по ул. Бахорина, 120а.
В Альметьевском районе в 2022 году ремонт пройдет в шести школах в разных населенных пунктах. Работы запланированы в:
- Калейкинской школе с углубленным изучением отдельных предметов в селе Калейкино;
- Кульшариповской школе в селе Кульшарипово;
- Старомихайловской школе в деревне Ирекле;
- Миннибаевской школе в селе Миннибаево;
- Маметьевской школе в селе Маметьево;
- Кичуйской школе в селе Кичуй.
В Казани обновят три школы за 211 миллионов
В списке на ремонт всего три казанских образовательных учреждения — лицей №131, гимназия №18 и школа №173. В общей сложности на них выделено почти 211 миллионов рублей.
Дороже всего обойдется ремонт школы №173, что расположена на ул. Мира, 2а, — в 101,2 миллиона рублей. Обновить намерены кровлю и фасад. В здании также заменят окна, двери, установят систему вентиляции, кондиционирования. Кроме того, работы затронут водопровод и канализацию.
Самый бюджетный ремонт проведут в лицее №131 на ул. Бутлерова, 54 — на него предусмотрено более 32 миллионов. На ремонт в гимназии №18, которая расположена на ул. Кул Гали, 13, потратят 77,25 миллиона рублей.
Ремонт доберется и до Нижнекамска, и до Зеленодольска
Сразу 540 миллионов рублей направят на ремонт школ в Нижнекамске и Нижнекамском районе. Всего на эту сумму планируется обновить семь зданий, из которых четыре располагаются непосредственно в городе.
Так, в Нижнекамске в этом году отремонтируют здания школы-интерната «Надежда» на ул. Баки Урманче за 69,75 миллиона рублей и на проспекте Строителей за 77,7 миллиона рублей. Самые большие суммы выделяются на ремонт средних образовательных школ города. Так, работы в СОШ №26 обойдутся более чем в 101,7 миллиона, а в СОШ №28 — в 101,5 миллиона.
Еще три школы отремонтируют в Нижнекамском районе. В поселке Красный Ключ обновят Красноключинскую СОШ за 81,15 миллиона рублей, в селе Верхние Челны — Верхнечелнинскую СОШ за 54,9 миллиона, а в селе Кармалы — Кармалинскую СОШ за 51,2 миллиона.
В Зеленодольске в этом году ремонт ждет гимназию №5 на ул. Гоголя. Направят на ее обновление из республиканского бюджета более 127,87 миллиона рублей. А в Зеленодольском районе отремонтировать намерены Васильевскую СОШ №2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева. Обойдутся работы лишь на несколько миллионов дешевле, чем в гимназии №5, — 124,66 миллиона.
Районные школы ждут преображения за миллионы
За чуть более чем 1,6 миллиона рублей планируют реализовать мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в Апастовской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов. В Арске в этом году отремонтируют Арскую детскую школу искусств. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 19,9 миллиона рублей.
В Бавлинском районе Татарстана ремонт ждет Покровско-Урустамакскую среднюю общеобразовательную школу в одноименном селе. Затраты на ее обновление составят 1,27 миллиона рублей. В Кайбицком районе за 64,1 миллиона отремонтируют Старотябердинскую СОШ имени М.К. Кузьмина в селе Старое Тябердино.
Рыбно-Слободскую гимназию №1, расположенную в поселке городского типа Рыбная Слобода, по ул. Ленина, 42б, отремонтируют за 39,2 миллиона рублей, Салауз-Муханскую ООШ в деревне Салауз-Мухан Муслюмовского района — за 29 миллионов. А ремонт Кирбинской средней общеобразовательной школы в Лаишевском районе оценили вдвое дороже работ в Рыбно-Слободской гимназии №1 — в 79,3 миллиона рублей.
В остальных муниципалитетах Татарстана ремонт пройдет сразу в нескольких школах. «Реальное время публикует их список:
Спасский район РТ — 151,9 миллиона
- БСОШ №1 в Болгаре — 70 миллионов;
- Трехозерская СОШ в селе Три Озера — 81,87 миллиона.
Алексеевский район — 141,5 миллиона
- Ялкынская ООШ в деревне Ялкын — 77,388 миллиона;
- Реченская ООШ в селе Речное — 64,1 миллиона.
Агрызский район — 125 миллионов
- СОШ №2 и СОШ №3 имени Тази Гиззата в Агрызе — 70 и 22,2 миллиона соответственно;
- Кучуковская СОШ в селе Нижнее Кучуково — 32,8 миллиона.
Мамадышский район — 180,4 миллиона
- Дюсьметьевская СОШ в селе Дюсьметьево — 57 миллионов;
- Кемеш-Кульская ООШ в селе Кемеш-Куль — 57 миллионов;
- Кляушская СОШ в селе Кляуш — 66,2 миллиона.
Кукморский — 171,4 миллиона
- Кукморская средняя школа № 3 в г. Кукморе — 61,1 миллиона;
- Нырьинская средняя школа в селе Нырья — 110,3 миллиона.
Ютазинский район — 274,8 миллиона
- Уруссинская средняя общеобразовательная школа №3 в пгт. Уруссу — 68 миллионов;
- Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в пгт. Уруссу — 48,6 миллиона;
- Каразерикская СОШ им. Г. Вильданова в селе Старый Каразерик — 60,2 миллиона;
- Старо-Уруссинская СОШ в селе Старые Уруссу — 47,8 миллиона;
- Дым-Тамакская ООШ в селе Дым-Тамак — 50 миллионов.
Мензелинский район — 85 миллионов
- Верхнетакерменская ООШ имени Габделхая Сабитова в селе Верхний Такермен — 33,4 миллиона;
- Николаевская ООШ в селе Николаевка — 29 миллионов.
Нурлатский район — 253,4 миллиона
- СОШ №1 в Нурлате — 65,4 миллиона.
- Нурлатская гимназия им. М.Е. Сергеева в Нурлате — 25,7 миллиона;
- Мамыковская СОШ в селе Мамыково — 54,7 миллиона;
- Тимерликовская ООШ им. Героя Советского Союза Козлова Н.А. в селе Чувашский Тимерлек — 42,7 миллиона.
- Якушкинская СОШ в селе Якушкино — 64,8 миллиона.
Новошешминский район — 151,4 миллиона
- Утяшкинская ООШ в селе Татарское Утяшкино — 60,68 миллиона;
- Екатерининская ООШ в селе Слобода Екатерининская — 38,3 миллиона;
- Архангельская ООШ в селе Слобода Архангельская— 52,4 миллиона.
Черемшанский район — 127 миллионов
- Черемшанский лицей в селе Черемшан — 83 миллиона;
- Шешминская ООШ в селе Шешминская Крепость — 44,12 миллиона.
Апастовский район — 286,1 миллиона
- Среднебалтаевская ООШ имени Героя Советского Союза Абзалова Рема Абзаловича в селе Среднее Балтаево — 49,6 миллиона рублей;
- Сатламышевская ООШ в селе Сатламышево — 45,15 миллиона;
- Деушевская ООШ в селе Деушево — 48,4 миллиона;
- Чуру-Барышевская ООШ в селе Чуру-Барышево — 78,6 миллиона;
- Староюмралинская СОШ в селе Старый Юмралы — 64,3 миллиона.
Дрожжановский — 74,6 миллиона
- Староишлинская СОШ в селе Старые Ишли — 41,7 миллиона;
- Марсовская СОШ в селе Нижний Каракитан — почти 33 миллиона.
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