Кабмин России рассмотрит проект изменений в программе льготной ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России рассмотрит проект постановления с изменениями в программе льготной ипотеки. Поправки подготовило Министерство финансов страны.

— Мы сейчас обсуждаем внесение изменений в несколько аспектов льготной ипотеки с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля. У нас слишком быстрый рост портфеля пошел, и одновременно ухудшение его качества, — сказал «Интерфаксу» замминистра финансов России Иван Чебесков.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах правительства повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки. По его словам, это необходимо, чтобы регулировать выдачу.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ноябре правительство выделило дополнительные средства на программы льготной, семейной и дальневосточной ипотеки. Из выделенных средств порядка 41 млрд пойдет на льготную ипотеку, 46 млрд — на семейную и около 8 млрд — на дальневосточную.

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Айрат Назипов