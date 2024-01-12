Татарстан выступит за сохранение льготной и семейной ипотеки

Татарстан будет настаивать на сохранении льготной и семейной ипотеки, которую предлагают закрыть с 1 июля 2024 года. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Эльмира Зарипова перед началом отчетной коллегии ведомства.

— Наш основной посыл в Год семьи, который был объявлен президентом России, направлен на сохранение льготной семейной ипотеки. Это наша твердая позиция. Сегодня мы видим, что это дает семьям видеть жизненные горизонты. Чтобы мы ни говорили, но для молодой семьи определяющим фактором является жилье, — заявила она.

«Нас радует, что продлили выплаты в 450 тысяч рублей за рождение третьего ребенка», — добавила она. По ее словам, Татарстан будет предлагать меры по поддержке многодетных семей: прежде всего, закрепить определение многодетной, как семьи из 3 детей, а не 5 детей, как в других регионах. «Думаем, что голос республики будет услышан», — сказала Зарипова.

В рамках Года семьи будет разработан стратегический документ по развитию демографической и семейной политики до 2030 г. Как следует из плана, его подготовкой займется Минтруд совместно с регионами, для выработки предложений в течение года пройдет восемь федеральных форумов. Этот документ придет на смену концепции государственной семейной политики и концепции демографической политики до 2025 года, говорила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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Луиза Игнатьева