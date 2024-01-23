Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки. Об этом он заявил на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов в рамках международной выставки-форума «Россия».

— Здесь важно, чтобы программа льготной семейной ипотеки была как минимум продолжена под 6%. Вот это мы точно сделаем, — сказал глава государства.

За прошлый год было выдано около 7 миллионов ипотечных кредитов, из которых более 2,4 миллиона — по льготным программам. Прирост ипотечного портфеля составил 4 триллиона рублей, что вдвое больше, чем в 2022 году.

Напомним, льготную и семейную ипотеку предлагают закрыть с 1 июля 2024 года. Как говорила министр труда и социальной защиты Эльмира Зарипова, Татарстан выступает за сохранение этих программ.

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