В России повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, повышен до 30%. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

— Эта мера направлена на повышение качества кредитов, — рассказали в ведомстве.

В середине сентября правительство уже повышало требование к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале месяца вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах правительства повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотеки. По его словам, это необходимо, чтобы регулировать выдачу.



Позднее сообщалось о планах правительства рассмотреть проект постановления с изменениями в программе льготной ипотеки. Поправки подготовило Министерство финансов страны. Изменения внесены «с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля».



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Айрат Назипов