Специалисты МЧС в Татарстане освободили из сугробов более 30 машин

В Татарстане сотрудники МЧС России освободили из сугробов более 30 машин, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия метели. Спецтехника расчищает дороги.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Татарстана образовались заторы. Сотрудники МЧС России помогают дорожным службам справляться с ситуацией, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Казань вечером в пятницу, 19 декабря, встала в 10-балльных пробках в связи с обильным снегопадом.

В Казани этой ночью прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего дня на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.

С улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 31 тысячу тонн снега. Сильный снегопад и метель ожидают жителей Татарстана и в субботу.

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Маргарита Головатенко