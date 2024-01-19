Ночной снегопад в Казани признали самым мощным за последние 5 лет — синоптики обещают до 30 сантиметров снега

В Казани этой ночью прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего дня на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.



Последний раз такое количество осадков выпадало в декабре 2018 года. Обычно же январская норма составляет 45 миллиметров за месяц, или 1,5 миллиметра в день.

Как рассказали в мэрии Казани, дорожные службы города уже успели очистить большинство основных магистралей — дорог с наиболее интенсивным движением, где проходит большинство маршрутов общественного транспорта. Также ведется очистка второстепенных дорог — техника пробивает пути, чтобы обеспечить проезд. Снегопад не прекращается, и городские службы продолжают работу в усиленном режиме.

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Маргарита Головатенко