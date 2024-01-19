В субботу метель в Татарстане продолжится

Сильный снегопад и метель ожидают жителей Татарстана и в субботу. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью и днем 20 января в регионе продолжит идти сильный снег, а также будет метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Ожидается сильный южный ветер порывами 15—20 м/с, ночью локально до 23 м/с. В Казани порывы достигнут 15—18 м/с.

Синоптики предупреждают также о налипании мокрого снега, снежных заносах и сильной гололедице на дорогах.

Напомним, мощный снегопад снова атаковал Татарстан. На этот раз беспрецедентная непогода будет держаться в республике как минимум до воскресенья. А пока здесь перекрывают трассы, задерживают пассажирские рейсы. Как регион переживает неделю снежного коллапса — в обзоре «Реального времени».

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Галия Гарифуллина