Казань вечером в пятницу встала в 10-балльных пробках

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Казань вечером в пятницу, 19 декабря, встала в 10-балльных пробках в связи с обильным снегопадом. О проблемах на дорогах свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пользователи сообщают об авариях на пр. Универсиады, пр. Победы (возле ТЦ «Мега»), на Мамадышском тракте, улицах Ф. Амирхана и Беломорской.

В пробках стоит весь город. Стоят улицы в центре Казани — Бурхана Шахиди, Галиаскара Камала, Пушкина, Спартаковская, Салимжанова, Амирхана Еники и Ершова.

Особенно протяженные пробки — на проспекте Победы и Мамадышском тракте, улице Журналистов. Стоят улицы Максимова, Ленинградская, Пржевальского, Айдарова в Авиастроительном районе.



В Казани этой ночью прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего дня на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.

С улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 31 тысячу тонн снега. Сильный снегопад и метель ожидают жителей Татарстана и в субботу.



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Маргарита Головатенко