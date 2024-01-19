МЧС помогает дорожным службам бороться с заторами на дорогах в Татарстане

В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Татарстана образовались заторы. Сотрудники МЧС России помогают дорожным службам справляться с ситуацией, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Андрей Родыгин.



Работники МЧС, используя специальную технику, оказывают помощь водителям, которые застряли в пробках. Они помогают дорожным службам расчищать дороги и организовывать реверсивное движение. В регионе подготовлены пункты обогрева и питания, готовые принять нуждающихся в случае дальнейшего ухудшения обстановки.

Андрей Родыгин отметил, что снегоуборочная техника работает на всех трассах — федеральных, региональных и муниципальных. Это позволяет обеспечить бесперебойное движение и безопасность на дорогах Татарстана.

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Маргарита Головатенко