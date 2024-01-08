ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по Белгородской области

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 боеприпасов, также совершено несколько атак при помощи БПЛА. В результате действий украинских военных повреждены дом и ЛЭП, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — два артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, — сообщил он, отметив, что после работы ПВО были выявлены повреждения в одном частном домовладении в поселке Разумное.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Город ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе 7 января под минометный обстрел попало село Долгое — установлено 15 прилетов.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано 2 минометных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе по окраинам сел Рождественка и Безымено выпущено два и три минометных снаряда соответственно.

В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка было выпущено три минометных снаряда. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском округе по селу Середа выпущено 14 минометных снарядов, по селу Терезовка — 4, по поселку Красное — 5, по селу Муром — 7 минометных снарядов. Также в Муроме с БПЛА было сброшено 1 взрывное устройство.

Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атак превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.



Вчера губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 129 снарядов — наибольшее количество выпущенных по региону боеприпасов с 1 января. В настоящее время около 300 жителей Белгорода, решивших переехать в связи со сложной оперативной обстановкой, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.



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Максим Кокунин