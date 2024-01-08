Порядка 300 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Около 300 жителей Белгорода, решивших переехать в связи со сложной оперативной обстановкой, размещены в пунктах временного размещения (ПВР) Старого Оскола, Губкина и Корочанского района. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района на данный момент проживают около 300 жителей Белгорода, которые временно переехали в связи с сложившейся ситуацией. Этот шаг был принят для обеспечения их безопасности и благополучия, — написал он.

По его словам, за последние сутки к нему поступило около 1 300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим Гладков связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь.

— Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять, — отметил Гладков.

Напомним, ранее сообщалось, что в пунктах временного размещения (ПВР) на территории Белгородской области и в соседних регионах в связи с обстрелами находятся более 100 человек.



Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атак превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находятся 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.



Вчера губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 129 снарядов — наибольшее количество выпущенных по региону боеприпасов с 1 января.



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Максим Кокунин