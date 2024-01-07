Гладков: ВСУ за сутки выпустили 129 снарядов по Белгородской области

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 129 снарядов. Это наибольшее количество выпущенных по региону боеприпасов с 1 января, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Сегодня он опубликовал сводку об ударах Украины по Белгородской области за 6 января. Обстрелам подверглись шесть приграничных районов Белгородской области. Противник использовал разные вооружения: РСЗО, гранатометы, артиллерию, минометы и дрон-камикадзе.

Суммарно украинская армия выпустила по региону 129 снарядов, в том числе пять взрывных устройств с дронов. Больше всего пострадали Грайворонский городской округ (56 снарядов) и Белгородский район (38 снарядов).

— В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор — 10 гранатометных выстрелов, по селу Красный Октябрь — один снаряд из РСЗО, по селу Устинка — 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке — два взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, — рассказал Гладков.

Напомним, сегодня в пунктах временного размещения (ПВР) на территории Белгородской области и в соседних регионах в связи с обстрелами находятся более 100 человек.



Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атак превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находится 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.



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Галия Гарифуллина