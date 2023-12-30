Раис Татарстана выразил слова соболезнования семьям погибших в Белгороде

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

— От себя лично и от всех жителей республики Татарстан выражаю слова соболезнования родным и близким всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал он.

Белгород атаковали ВСУ, по предварительной информации, погибли двое детей. Также в результате обстрела есть пострадавшие. Глава региона добавил, что подробная информация о последствиях атаки появится позже.

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Маргарита Головатенко