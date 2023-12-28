Марат Хуснуллин: федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает «РИА Новости».

— До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить, — сказал он.



Вице-премьер России отметил, что приняты решения о том, кому предоставить жилье, а кому компенсации. Все выплаты осуществят в течение нескольких месяцев.

realnoevremya.ru (архив)

В октябре стало известно, что ущерб по делу обманутых дольщиков Казани вырос до 500 млн рублей. Следком установил, что часть средств дольщиков многоэтажки ЖК «Мелодия» направлялись на стройки ЖК «Поколение» и «Жардин», при этом часть квартир и помещений передавалась по фиктивным и неоплаченным договорам. 20-этажка «Поколение» так и не была построена даже с привлечением бюджетных средств. Несостоявшиеся новоселы получили компенсации из бюджета по федеральной программе. Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

Фонд поддержки дольщиков Татарстана в этом году завершил строительство подземного паркинга в доме №1 ЖК «МЧС» — последнего в Татарстане долгостроя из федерального реестра.

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Маргарита Головатенко